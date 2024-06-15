ВОЙНА В Украине ВСУ назвали потери рф за месяц боев на Харьковщине

2024-06-15 11:30

 

Силы обороны продолжают истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения, отметили в ОСГВ Таврия.

С начала нового наступления на Харьковском направлении российские агрессоры потеряли четыре тысячи военных. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) Хортица в пятницу, 14 июня.

"Силы обороны продолжают активными действиями наносить войскам противника потери в живой силе и технике, истощать врага вдоль всей линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Другие потери армии РФ за месяц боев на Харьковском направлении за период с 10 мая по 10 июня:

  • танки - 52;
  • боевые бронемашины - 59;
  • артиллерийские системы - 165;
  • техника ПВО - 6 единиц;
  • блиндажи/укрытия л/с врага - 425;
  • склады боеприпасов - 37.

Напомним, 10 мая российские агрессоры начали наступление на севере Харьковской области. Они захватили около 10 сел, преимущественно безлюдных в "серой зоне", и начали бои за город Волчанск. Сейчас ВСУ контролируют большую часть Волчанска, а недавно, по данным СМИ, украинские войска успешно контратаковали и освободили несколько кварталов города.

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