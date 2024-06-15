Политика Штурм Киева в начале войны: путин ошарашил ложью о планах Кремля

2024-06-15 12:30

По словам диктатора, "были разные варианты действий".

Российский "фюрер" Владимир Путин заявил, что его войска не имели планов штурмовать Киев в начале полномасштабного вторжения в 2022-м.

Об этом диктатор сказал сегодня на встрече с руководством МИД РФ.

По его словам, когда оккупанты "подошли к Киеву, то были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. Хозяин Кремля, цинично выразился, мол, что таким образом хотел подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

"Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было. Это была операция по принуждению к миру", — заявил российский диктатор-президент.

Заметим, что битва за Киев – одна из ключевых в большой войне. Россияне планировали взять украинскую столицу "за три дня". Наступление происходило по нескольким направлениям. Захватчикам удалось оккупировать ряд населенных пунктов в Киевской области. Впрочем, 2 апреля Минобороны сообщило об освобождении области от российских окупантов.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы повторного наступления армии РФ на украинскую столицу Киев не наблюдается.