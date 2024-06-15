В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные в приложении Резерв+

В ведомстве заявили, что в целом военный учет существенно улучшился.
В Министерстве обороны заявили, что на 14 июня более 1,5 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Он заявил, что в целом военный учет существенно улучшился, поскольку уже 2,1 млн человек обновили свои данные.
"В частности, более 1 млн 570 тыс. человек обновили свои данные в приложении Резерв+. Можем говорить уверенно, что запуск этого сервиса оправдывает себя", — заявил Лазуткин.
Кроме того, он отметил, что с 18 июня в приложении появится QR-код, который будет иметь одинаковую юридическую силу с бумажным документом.
"Если говорить о приглашении на ВЛК, такая возможность рассматривается, но для этого нужна нормативно-правовая база", — отметил представитель Минобороны.