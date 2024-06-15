ВОЙНА В Украине В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные в приложении Резерв+

2024-06-15 17:30

В ведомстве заявили, что в целом военный учет существенно улучшился.

В Министерстве обороны заявили, что на 14 июня более 1,5 млн военнообязанных украинцев обновили свои данные в приложении Резерв+.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Он заявил, что в целом военный учет существенно улучшился, поскольку уже 2,1 млн человек обновили свои данные.

"В частности, более 1 млн 570 тыс. человек обновили свои данные в приложении Резерв+. Можем говорить уверенно, что запуск этого сервиса оправдывает себя", — заявил Лазуткин.

Кроме того, он отметил, что с 18 июня в приложении появится QR-код, который будет иметь одинаковую юридическую силу с бумажным документом.

"Если говорить о приглашении на ВЛК, такая возможность рассматривается, но для этого нужна нормативно-правовая база", — отметил представитель Минобороны.