ВОЙНА В Украине Латвия в рамках коалиции дронов передала Украине первую партию беспилотников

2024-06-18 08:25

Правительство Латвии в рамках коалиции дронов отправило в Украину первую партию беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью АрміяInform.

"Латвия уже организовала партию дронов и их уже отправили. Сейчас мы уже собираем вторую партию беспилотников, которая вскоре должна быть отправлена ​​в Украину", – отметил Спрудс.

По его словам, Латвия, которая вместе с Великобританией возглавляет Коалицию дронов для Украины, объявила о плане и обязательствах внести в этом году 20 миллионов евро.

"Вместе с этим, когда мы считаем те страны, которые уже взяли на себя обязательства, это более 500 миллионов, точнее, 549 миллионов евро уже обещаны государствами-членами, партнерами в рамках коалиции дронов. Следовательно, следующий шаг – эффективно использовать это финансирование, и мы делаем это на нескольких уровнях", – заявил министр обороны Латвии.

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