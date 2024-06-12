ВОЙНА В Украине Александр Сырский заявил, что сейчас идет максимальное уничтожение живой силы и техники врага

2024-06-12 15:38

Враг продолжает попытки активных наступательных действий разной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook по результатам работы в военных частях.

"Жесткие бои по этим направлениям продолжаются уже несколько месяцев, и на протяжении этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед", - написал он.

По словам Сырского, на Покровском и Кураховском направлениях враг сосредоточил наибольшее количество своих штурмовых подразделений из восьми ударных бригад. Уже несколько месяцев продолжаются тяжелые бои в районах Часового Яра, Клещиевки и Калиновки.

"Противник пытается захватить эти населенные пункты для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска", - отметил главком.

Он добавил, что безуспешно враг штурмует Белогоровку, "ставшую красноречивым примером устойчивости украинского войска на Луганщине".

"Противник рвется в Северск с двух направлений, но каждый раз откатывается назад, оставляя трупы своих солдат. На Харьковском направлении враг ведет безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед в глубину наших боевых порядков и создать так называемый "пояс безопасности". В Волчанске противник увяз, несмотря на привлеченные силы и средства, которые постоянно пополняет за счет подразделений с других направлений", - рассказал Сырский.

По его словам, на Запорожском направлении оккупанты совершали наступательные действия в районах Старомайорского и Работино, но "фактически без успеха".

"В районе Крынки бои продолжались за удержание плацдарма и контроля островов, без существенных изменений в состоянии и положении сторон", - добавил он.

Сырский подчеркнул, что в этих условиях для Украины очень важно удержание занимаемых рубежей и позиций, не допущение прорыва обороны, максимальное уничтожение живой силы и техники врага.