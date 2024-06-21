Для украинцев ввели новый штраф - за "нюдсы и дикпики" значительно усилят наказание

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий наказание за отсылку оскорбительных сообщений сексуального характера. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Речь идет о законопроекте №8329 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).
Документ дополнит Кодекс об админправонарушении статьями:
Закон установит определение "сексуального домогательства" и административное наказание. Под этим понятием подразумевается "преднамеренное совершение против воли гражданина оскорбительных, унизительных действий непристойного характера, выраженных вербально/невербально (слова, жесты, телодвижения), в частности путем использования электронных коммуникаций.
В сети называют соответствующие штрафы за "нюдсы и дикпики" (фото с обнаженным телом, отправленные в частные сообщения - ред.).
Согласно закону, за отправку сообщений или оскорбительные комментарии непристойного характера будут предусмотрены штрафы от 1360 до 2720 гривен.
Также возможны общественные или исправительные работы до одного месяца с изъятием 20% заработка. Нормы документа вступят в силу через полгода после его опубликования.