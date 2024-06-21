Жизнь Для украинцев ввели новый штраф - за "нюдсы и дикпики" значительно усилят наказание

2024-06-21 18:28

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий наказание за отсылку оскорбительных сообщений сексуального характера. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Речь идет о законопроекте №8329 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Документ дополнит Кодекс об админправонарушении статьями:

173-6 - совершение насилия по признаку пола;

173-7 - сексуальная претензия;

173-8 - невыполнение срочного запретительного предписания/уведомления о месте временного пребывания в случае вынесения соответствующего предписания.

Закон установит определение "сексуального домогательства" и административное наказание. Под этим понятием подразумевается "преднамеренное совершение против воли гражданина оскорбительных, унизительных действий непристойного характера, выраженных вербально/невербально (слова, жесты, телодвижения), в частности путем использования электронных коммуникаций.

В сети называют соответствующие штрафы за "нюдсы и дикпики" (фото с обнаженным телом, отправленные в частные сообщения - ред.).

Согласно закону, за отправку сообщений или оскорбительные комментарии непристойного характера будут предусмотрены штрафы от 1360 до 2720 гривен.

Также возможны общественные или исправительные работы до одного месяца с изъятием 20% заработка. Нормы документа вступят в силу через полгода после его опубликования.