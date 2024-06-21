ВОЙНА В Украине Скорое прибытие в Украину истребителей F-16 вынудило рашистов изменить тактику

2024-06-21 08:26

В последнее время враг начал наносить удары по украинским аэродромам, опасаясь прибытия истребителей F-16. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.



В течение июня 2024 года российские ВВС продолжали оказывать давление на линию фронта в Украине с помощью тактической авиации, тогда как дроны-камикадзе продолжали наносить удары по более глубоко расположенной инфраструктуре и военным объектам. Однако в период с 12 по 18 июня российская дальняя авиация переключила фокус своих ударов крылатыми ракетами на украинские авиабазы, что почти наверняка вызвано успехами украинской ПВО, что также, вероятно, отмечает больгшую обеспокоенность рашистов по поводу будущего применения истребителей F-16.



Отмечается, что серия скоординированных украинских атак по объектам в Крыму привела к уничтожению критически важных элементов российских ракетных комплексов класса "земля-воздух" С-300 и С-400. Эти успехи отмечают попытку россии защитить свои активы во временно оккупированном Крыму, несмотря на значительные экономические затраты на противовоздушную оборону.



"Хотя вполне вероятно, что россия сможет быстро подзаменить системы; непрекращающееся истощение запасов, скорее всего, заставит россию привлекать ресурсы из других районов, так как она делала это раньше, если она хочет сохранить плотность прикрытия системами ПВО. В качестве альтернативы россия пойдет на сокращение боеспособности, что будет подвергать ее силы в Крыму повышенному риску", - заявляют в британской разведке.



Успешные атаки Украины на российские аэродромы, такие как Моздок, Актюбинск, а в последнее время и Морозовск, вероятно, заставили рашистов продолжать политику рассредоточения авиабазирования подальше от линии фронта.



В Минобороны Британии считают, что это "почти наверняка приведет к еще большему истощению ресурсов самолета и экипажа и увеличит продолжительность подготовки к вылету. Возможно, именно с этим связана непредвиденная потеря истребителя-бомбардировщика Су-34 в Северной Осетии на юге россии 12 июня".