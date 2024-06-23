ВОЙНА В Украине Рекрутинг, направление на ВЛК и прочее: у "Резерв+" появятся новые функции

2024-06-23 15:30

 

В мобильное приложение "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВЛК, а также онлайн-рекрутинг.

Мобильное приложение "Резерв+" в скором времени получит ряд новых функций, которые существенно упростят взаимодействие военнообязанных с военными структурами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

"Мы уже разработали функционал, позволяющий дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП… Это человеческий фактор, когда оператор ТЦК и СП может ошибиться, но благодаря тому, что человек видит по себе статус в Резерв+, мы можем эти ошибки быстро исправлять без физического визита в ТЦК и СП — благодаря взаимодействию разных реестров", — рассказала она.

В дальнейшем, по словам Черногоренко, планируется ввести онлайн-рекрутинг, "чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение к той воинской части, которая его непосредственно интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным".

Кроме того, в Резерв+ хотят сделать обучение для военнообязанных.

"Хотим здесь добавить всю необходимую информацию, которая пригодится человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах наших войск. Там будут видеоуроки, тесты, затем сертификаты", — рассказала Черногоренко.

Также планируется ввести возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК.

"Человек, загрузивший себе Резерв+, может по своему желанию в приложении сгенерировать это электронное направление. Оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита в ТЦК", — рассказала она.

Представительница Минобороны отметила, что о конкретных датах введения электронного направления будет поставлено в известность после анализа и проведения консультаций с Минздравом и Генштабом.

Напомним, президент Украины 2 апреля 2024 года подписал Закон №3549-ІХ "О цифровизации военного учета и внедрении электронного кабинета военнообязанного". Также был принят законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ предусматривает создание и запуск военного электронного учета в Украине. Это касается электронного кабинета военнообязанного и электронного военного билета.

subscriber subscriber

Еще по теме

Военно-учетный документ в Резерв+: Минобороны назвало первую статистику

2024-06-19 20:48

В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили данные в приложении Резерв+

2024-06-15 17:30

Як оновити дані, щоб з 16 липня не стати ухилянтом і не попасти на штраф — покрокова інструкція

2024-06-14 22:12

Мобільний додаток для мобілізації «Резерв+» — що потрібно знати чоловікам від 18 до 60 років

2024-06-14 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Минобороны: Для электронных повесток в "Резерв+" следует принимать отдельный закон

2024-06-23 16:30

Рекрутинг, направление на ВЛК и прочее: у "Резерв+" появятся новые функции

2024-06-23 15:30

Клименко объяснил, смогут ли осужденные мобилизоваться в ряды Нацгвардии

2024-06-23 14:30

Какая разница между снятием и исключением из военного учета: объяснение

2024-06-23 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Минобороны: Для электронных повесток в "Резерв+" следует принимать отдельный закон 2024-06-23 16:30
Рекрутинг, направление на ВЛК и прочее: у "Резерв+" появятся новые функции 2024-06-23 15:30
Клименко объяснил, смогут ли осужденные мобилизоваться в ряды Нацгвардии 2024-06-23 14:30
Какая разница между снятием и исключением из военного учета: объяснение 2024-06-23 12:30