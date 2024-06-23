ВОЙНА В Украине Рекрутинг, направление на ВЛК и прочее: у "Резерв+" появятся новые функции

2024-06-23 15:30

В мобильное приложение "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВЛК, а также онлайн-рекрутинг.

Мобильное приложение "Резерв+" в скором времени получит ряд новых функций, которые существенно упростят взаимодействие военнообязанных с военными структурами.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

"Мы уже разработали функционал, позволяющий дистанционно исправить данные, не совершая визита в ТЦК и СП… Это человеческий фактор, когда оператор ТЦК и СП может ошибиться, но благодаря тому, что человек видит по себе статус в Резерв+, мы можем эти ошибки быстро исправлять без физического визита в ТЦК и СП — благодаря взаимодействию разных реестров", — рассказала она.

В дальнейшем, по словам Черногоренко, планируется ввести онлайн-рекрутинг, "чтобы человек мог подавать свое резюме через приложение к той воинской части, которая его непосредственно интересует, работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным".

Кроме того, в Резерв+ хотят сделать обучение для военнообязанных.

"Хотим здесь добавить всю необходимую информацию, которая пригодится человеку, чтобы подготовиться к службе в рядах наших войск. Там будут видеоуроки, тесты, затем сертификаты", — рассказала Черногоренко.

Также планируется ввести возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК.

"Человек, загрузивший себе Резерв+, может по своему желанию в приложении сгенерировать это электронное направление. Оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита в ТЦК", — рассказала она.

Представительница Минобороны отметила, что о конкретных датах введения электронного направления будет поставлено в известность после анализа и проведения консультаций с Минздравом и Генштабом.

Напомним, президент Украины 2 апреля 2024 года подписал Закон №3549-ІХ "О цифровизации военного учета и внедрении электронного кабинета военнообязанного". Также был принят законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ предусматривает создание и запуск военного электронного учета в Украине. Это касается электронного кабинета военнообязанного и электронного военного билета.