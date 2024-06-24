ВОЙНА В Украине В Украине готовят рой дронов, способный действовать полностью автономно и уничтожать любые цели

2024-06-24 14:31

Украинские разработчики создают беспилотники, которые могут во время боя разговаривать друг с другом и сражаться роем, как команда. Об этом заявил один из киевских разработчиков БПЛА Сергей Крупиенко в комментарии The Times.

Вскоре его компания выпустит на передовую новую ранее невиданную разработку - искусственно созданный "рой" из семи дронов, способных взаимодействовать друг с другом и взрывать танки, а также шпионить за противником. Такие работы смогут общаться друг с другом, принимать решение о том, кто из них атакует, кто собирает информацию – и они будут делать это быстрее, чем любой человек.

Заместитель министра цифровой трансформации Алексея Борнякова в "войне беспилотников" он видит будущее и подтвердил, что Украина тестирует технологию "роя", по крайней мере, еще с одной компанией, кроме компании Куприенко. Но Украина не позволит машинам-убийцам стать "полностью автономными", поскольку "человек должен подтвердить цель". Однако "технически они (беспилотники – ред.) могут делать это сами".

БпЛА смогут "стрелять на поражение" в четко определенной зоне, где присутствует только враг.

"Американский эксперт Singer считает, что Украина, возможно, уже позволила ИИ уничтожать цели без вмешательства человека. Он ссылается на использование новейшей американской системы беспилотников, которая может идентифицировать вражеские машины даже если они замаскированы, и передавать их координаты другим беспилотникам, которые автоматически запускаются для их уничтожения", - отмечает издание.