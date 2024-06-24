ВОЙНА В Украине QR-код и возможность исправить данные: в "Резерв+" появились новые функции

2024-06-24 18:26

 

В мобильном приложении "Резерв+" с 18 июня появились новые функции.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Так, теперь в приложении есть QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Кроме того, в приложении можно сгенерировать версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.

"В "Резерв+" теперь также доступна функция "исправить данные онлайн" для двух случаев. Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберег". Данные не найдены – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении "Резерв+", - рассказал Лазуткин.

Вдобавок к этому украинцы на пунктах пропуска смогут предъявить пограничникам электронную версию военно-учетного документа.

 Отметим, что в настоящее время электронный военно-учетный документ сгенерировали более 800 тысяч украинцев.
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