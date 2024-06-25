ВОЙНА В Украине Для украинских дронов расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема - Владимир Зеленский

2024-06-25 08:25

Расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема для дронов СБУ. Они поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз на россии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций А Службы безопасности Украины с 30-й годовщиной основания ЦСО.

Центр специальных операций А - по праву одно из лучших боевых подразделений Украины, заявил глава государства.

"Ваши боевые результаты положительно повлияли на все стратегические битвы этой войны - от защиты Киева до очищения от врага просторов Черного моря, от боев на Харьковщине и Донетчине до специальных операций в стратегической глубинке вражеской территории", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский напомнил, что на сегодняшний день "поражены более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста".

"Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не проблема. Вместе с успехами ГУР и наших Вооруженных сил это очень внушительные результаты, которые приближают справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, болезненную ответственность россии за все совершенное против Украины", - подчеркнул президент.

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