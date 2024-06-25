ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: сколько времени осталось, чтобы обновить данные в ТЦК и что ждет уклонистов

2024-06-25 17:37

Адвокат ответила на популярные вопросы об обновлении данных.

Находящиеся на военном учете мужчины призывного возраста должны обновить свои персональные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации.

Сколько времени осталось, чтобы обновить данные, где и как это можно сделать и что грозит правонарушителям, рассказала адвокат Марина Бекало.

До какого числа нужно обновить данные в ТЦК

Напомним, в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает, что мужчины призывного возраста обязаны в течение 60 дней уточнить свои учетные данные — то есть до 16 июля 2024 года.

Данные, подлежащие обновлению, касаются адреса проживания, номеров средств связи, адреса электронной почты.

Где можно обновить данные

Мужчины, которые находятся на территории Украины, могут уточнить данные через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+) или лично в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"При этом следует отметить, что в соответствии с п. 69 Постановления Кабинета министров №560, в случае обновления данных в ТЦК и СП, медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии (ВЛК) не проводится. На медицинское освидетельствование мужчины, уточнившие свои данные, вызываются повесткой”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Как это сделать мужчинам, которые за границей

Мужчины, находящиеся за границей, могут уточнить свои данные через "Резерв+" или путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона ТЦК и СП.

Что ждет мужчин, обновивших данные

После истечения 60 дней, по словам адвоката, мужчины, обновившие свои персональные данные, будут вызываться по повесткам по месту проживания, указанным при обновлении данных, для прохождения ВЛК и вероятно с последующим призывом на военную службу. При условии, что они будут признаны годными к службе и без оснований для получения отсрочки.

"Те мужчины, которые не обновили свои данные, будут вызываться по месту их последней регистрации, то есть "прописки", и такая повестка будет считаться врученной, как предполагается Постановлением КМУ №560", — пояснила Марина Бекало.

Как накажут мужчин, не обновивших данные

Те, кто не обновил свои персональные данные, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП, в виде штрафа в размере 17 тыс. грн.

По словам адвоката, данные о правонарушителях также будут передаваться в базу данных, входящих в единую информационную систему МВД.

"О розыске такого лица, для осуществления полицией административного задержания и доставки такого лица в ближайший ТЦК и СП независимо от места нахождения на военном учете", — рассказала Марина Бекало.

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