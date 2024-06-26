ISW: роССия могла сформировать новую армию для развертывания в Украине
2024-06-26 16:48
Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Дословно: "Российская армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня, и ссылка украинских источников на "51-ю армию" может быть ранним индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине".
Детали: Военные аналитики отметили, что представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что российские военные намерены перебросить на харьковское направление части "9-й мотострелковой бригады 51-й армии".
Повх заявил, что российские войска перебросили на харьковское направление российские подразделения из Херсонской области и с других направлений.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин также сообщил, что российские войска намерены перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на Харьковское направление, чтобы компенсировать тяжелые российские потери.
Недавно ISW получила сообщение о том, что российские военные перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление, но не зафиксировала никаких сообщений о российской "51-й армии".
В ISW отметили, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной, возможно, еще со времен Второй мировой войны, "51-й армии".
Ключевые выводы ISW за 25 июня:
- Два главных международных органа - Международный уголовный суд (МУС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - 25 июня объявили решения, подтверждающие длительное совершение Россией военных преступлений и нарушений прав человека в Украине.
- Россия и Венесуэла подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на противодействие "принудительным мерам", что, вероятно, продемонстрирует Западу, что Кремль имеет влияние в Западном полушарии.
- Украинские силы нанесли удар с беспилотника по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 25 июня, а недавно нанесли удары по зенитно-ракетным комплексам "Панцирь-С1" в Белгородской области из неустановленного вооружения.
- Россия ввела контрсанкции против 81 СМИ, базирующихся в странах Европейского Союза 25 июня, после того, как 24 июня ЕС ввел санкции против четырех российских СМИ, связанных с государством.
- Глава Республики Дагестан Сергей Меликов распорядился провести проверку личных дел высших должностных лиц Дагестана после предполагаемых терактов 23 июня в вилаяте Кавказ, что указывает на то, что Кремль, возможно, активизирует усилия по противодействию исламистским экстремистским угрозам на Северном Кавказе, пытаясь сохранить видимость стабильности и нормальной жизни.
- Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Цихановской, проживающей в Литве, 20 июня в Вильнюсе на фоне ухудшения армяно-белорусских отношений
- Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции в Волчанске, а российские войска недавно продвинулись вперед возле Северска и Авдеевки.
- Российский военный блогер заявил, что Российское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России начнет подготовку неопределенных российских военнослужащих с 1 октября 2024 года.