ВОЙНА В Украине ISW: роССия могла сформировать новую армию для развертывания в Украине

2024-06-26 16:48

Россия могла сформировать еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Российская армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня, и ссылка украинских источников на "51-ю армию" может быть ранним индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине".

Детали: Военные аналитики отметили, что представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что российские военные намерены перебросить на харьковское направление части "9-й мотострелковой бригады 51-й армии".

Повх заявил, что российские войска перебросили на харьковское направление российские подразделения из Херсонской области и с других направлений.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин также сообщил, что российские войска намерены перебросить части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и "9-й мотострелковой бригады 51-й армии" на Харьковское направление, чтобы компенсировать тяжелые российские потери.

Недавно ISW получила сообщение о том, что российские военные перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с запада и юго-запада от Донецка на Харьковское направление, но не зафиксировала никаких сообщений о российской "51-й армии".

В ISW отметили, что российские военные, возможно, подчинили 9-ю мотострелковую бригаду возрожденной, возможно, еще со времен Второй мировой войны, "51-й армии".

Ключевые выводы ISW за 25 июня: