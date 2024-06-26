ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский вместе с Александром Сырским прибыли в Донецкую область

2024-06-26 12:28

Президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенными силами ВСУ Андреем Гнатовым прибыл в Донецкую область. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в среду, 26 июня.

"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону на Донетчине. Это человек молодой, но знания фронта, опыт у него именно такие, как нужны. Задача для генерала Гнатова очевидна – уничтожать оккупанта и – очень важно – беречь как можно больше жизней наших воинов", – заявил президент.

По словам Зеленского, он вместе с Сырским заслушали доклады с позиций. Он пообщался с бойцами 110 бригады и 47 бригады ВСУ, а также боевыми медиками.

Также глава государства провел подробное совещание по безопасности и поддержке людей в Донецкой области.

"Благодарен каждому, кто действительно на 100% делает все, чтобы наша Донетчина выстояла. И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно, и был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше.

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