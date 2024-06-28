ВОЙНА В Украине У Зеленского озвучили круг обязанностей и полномочий новой силовой структуры - военной полиции

2024-06-28 09:29

Создание военной полиции с четкими обязательствами критически важно для обеспечения правопорядка в ВСУ. Об этом заявил Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

"У нас большие Вооруженные силы, там есть преступления, и с этим надо работать. Это не плохо и не хорошо - это объективная реальность. Следовательно, должен быть орган, который будет иметь четкие полномочия работы именно с этой социальной категорией", - сказал Подоляк.



Он отметил, что есть много людей в Украине, желающих жить в анархии.



"Людям кажется, что тогда можно делать все, что тебе нравится. А жизнь в обществе - это как раз жить с определенными ограничениями, учитывающими интересы разных социальных групп. Поэтому ни анархия, ни крайние формы либерализма и коллективизма не допустимы. Нужно находиться где-то посередине. То есть сдерживать свои желания через определенные правила, гарантирующие всем равные условия существования. Нет Богом избранных людей", - сказал он.



Подоляк предположил, что на этапе формирования органа могут возникать ошибки.



"Например, посмотрите, как сейчас работают СБУ или разведка. Это совершенно разные службы, если сравнивать их работу до войны и их деятельность сейчас. Все институты постепенно становятся гораздо более профессиональными и прозрачными. То же будет с военной полицией", - пояснил советник. .



Что будет делать военная полиция:

осуществлять поддержку правопорядка среди военнослужащих в воинских частях, на военных объектах, в военных городках, в общественных местах, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний, а также среди личного состава национального контингента, направленного Украиной для участия в международных операциях поддержание мира и безопасности;

патрулировать гарнизоны, прилегающие к ним населенные пункты, территории военных городков и военных объектов, места дислокации воинских частей и прилегающие к ним территории, а также общественные места;

разыскивать и задерживать военнослужащих в случаях, определенных законом, а также осуществлять розыск пропавших без вести военнослужащих;

разыскивать украденное или утраченное огнестрельное оружие, боевые припасы к нему и взрывчатые вещества, состоящие на учете в воинских частях МОУ, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта;

осуществлять охрану госимущества от противоправных посягательств в МОУ, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;

осуществлять контроль за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения при использовании военных транспортных средств;

регулировать дорожное движение на улично-дорожной сети при прохождении колонн военных транспортных средств, сопровождать эти колонны и транспортные средства специального назначения;

останавливать военные транспортные средства и проверять документы в случае нарушений водителями ПДД;

осуществлять защиту жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей;

проводить служебные расследования и служебные проверки в соответствии с требованиями Закона, а также при наличии оснований направлять представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших им.

Кроме того, оперативные подразделения военной полиции будут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также проводить следственные действия.