ВОЙНА В Украине С 1 июля могут мобилизовать три категории студентов, - СМИ

2024-06-27 21:37

 

С 1 июля 2024 года три категории студентов могут подлежать мобилизации.

Об этом говорится в материале УНИАН.

Так, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся очно, не могут быть мобилизованы.

Кто имеет право на отсрочку?

ученики, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования);

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании";
научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

Также в ВСУ не могут быть мобилизованы педагогические работники заведений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета).
Каких студентов могут мобилизовать?

Мобилизовать могут три категории студентов:

  • студентов, учащихся заочно;
  • тех, кто получает второе и третье высшее образование (бакалаврат, магистратура);
  • тех, кто получает любое образование по уровню ниже уже имеющегося (например, имеет высшее образование, а получает профильное среднее).
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