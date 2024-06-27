ВОЙНА В Украине С 1 июля могут мобилизовать три категории студентов, - СМИ

2024-06-27 21:37

С 1 июля 2024 года три категории студентов могут подлежать мобилизации.

Об этом говорится в материале УНИАН.

Так, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся очно, не могут быть мобилизованы.

Кто имеет право на отсрочку?

ученики, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения (для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования);

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, те, кто получает уровень образования выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 (часть 2) Закона Украины "Об образовании";

научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень.

Также в ВСУ не могут быть мобилизованы педагогические работники заведений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Студентам, аспирантам и докторантам, получающим образование по дневной или дуальной форме обучения, следует подтвердить это соответствующими документами (Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета).

Каких студентов могут мобилизовать?

Мобилизовать могут три категории студентов: