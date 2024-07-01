ВОЙНА В Украине В ISW разъяснили, что заставит путина остановить войну против Украины

2024-07-01 16:48

Западные партнеры Украины могут ослабить желание России вести затяжную войну на уничтожение страны и разрушить предположение Владимира Путина, что он может достичь успеха силой.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что нынешняя теория победы диктатора основывается на способности России пережить и преодолеть обещанную западную помощь Украине в сфере безопасности, а также усилия страны мобилизовать большую часть своей экономики и населения для участия в военных действиях.

В отчете отмечается, что Путин и российское военное командование все больше рассматривают в качестве стратегического императива удержание инициативы на всем театре военных действий. Аналитики Института убеждены, что Кремль будет блокировать выделение Украиной личного состава и материальных средств для ведения текущих оборонительных операций и сделает все, чтобы не позволить ВСУ накопить личный состав и ресурсы, что в итоге приведет к проигрышу в войне.

В ISW отмечают, что теория победы Путина основывается на утверждении, что Украина не способна оперативно освободить территории. Если же Силы обороны смогут быстро свести на нет эти достижения и вернуть инициативу на поле боя либо на всем театре боевых действий, медленное продвижение России уже не будет иметь оперативного значения.

Таким образом, говорится в отчете, западная помощь в сфере безопасности и усилия по формированию Вооруженных сил, которые позволят Украине перехватить инициативу, имеют решающее значение для изменения расчетов Путина. Без дальнейших значительных поражений России, маловероятно, что диктатор изменит свою оценку касательно возможности уничтожения Украины.

"Западная помощь по безопасности, которая обеспечит украинские силы необходимым оборудованием и оружием в объеме, вовремя и на регулярной основе, и которые необходимы ВСУ для проведения операций по освобождению значительных территорий оккупированной Украины, остается единственным возможным путем уменьшения нынешних намерений Путина уничтожить украинскую государственность и идентичность, несмотря на время и стоимость", - говорится в отчете ISW.