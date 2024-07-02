ВОЙНА В Украине Истребители F-16: Нидерланды в скором времени поставят Украине первый самолет

2024-07-02 16:48

Нидерланды уже скоро начнут поставки F-16 в Украину.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

Об этом пишет "Европейская правда".

Так, в письме к парламенту 1 июля Оллонгрен отметила, что необходимые разрешения на поставку самолетов в Украину предоставлены.

"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения Украине от 13 июня, я также от имени Министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что в скором времени состоится поставка первого самолета", – написала Оллонгрен.

Она не уточняла детали по поставкам из соображений безопасности.