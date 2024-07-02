ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных участках фронта - свежие данные Генштаба ВСУ

2024-07-02 15:37

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 189 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские военные отражали 49 атак российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 2 июля.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. В общей сложности здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска помешали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли семь попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клищиевки и Нового Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 49 атак россиян вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все девять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один состав боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

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