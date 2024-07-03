ВОЙНА В Украине Украина получит рекордный объем электричества от ЕС

2024-07-03 17:37

Несмотря на рекордные объемы импорта, отключений не удается избежать. Облэнерго будут применять три очереди графиков почасовых отключений с 13:00 до конца суток.



Украина рекордно наращивает импорт электроэнергии из стран Европы на фоне дефицита в энергосистеме и летнего зноя. Об этом сообщило Укрэнерго в среду, 3 июля.



Так, за сутки из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы будет импортировано 34 263 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1694 МВт. Это новый рекорд. Также сегодня вечером планируется аварийная поставка из соседних европейских стран.



Несмотря на рекордные объемы импорта, отключений не удается избежать. Сегодня облэнерго будут применять три очереди графиков почасовых отключений с 13:00 до конца суток. До этого во всех регионах будут действовать две очереди графиков почасовых отключений.



По состоянию на утро оставались обесточенными 524 населенных пункта. Из-за боевых действий отключения света происходили в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.



Из-за непогоды обесточивались потребители в Донецкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.



По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Киевской, Сумской, Черновицкой областях.



"Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи", - пояснили в Укрэнерго.



Ранее сообщалось, что июль станет самым трудным периодом для энергосистемы Украины. Именно в это время энергоблоки АЭС проходят плановые ремонты.



А накануне президент Владимир Зеленский заявил, что правительство работает над увеличением импорта электроэнергии из ЕС.