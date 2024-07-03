ВОЙНА В Украине Китай вместе с рф разрабатывают дрон, который является аналогом «шахеда» — Bloomberg

2024-07-03 20:04

Китайские и российские компании разрабатывают беспилотник, который является аналогом иранского ударного дрона Shahed. Это говорит о том, что Пекин готовится к передаче москве летального вооружения, о чем ранее предостерегали западные чиновники.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников, ознакомленных с этим вопросом.

Так, в 2023 году китайские и российские компании провели переговоры о сотрудничестве в создании нового беспилотника, после чего началась его разработка, а затем — тестирование. Как рассказали источники агентства, эти дроны еще не использовались в войне против Украины.

Собеседники Bloomberg не назвали тип беспилотника, над созданием которого совместно работают китайцы и россияне, а китайские оборонные сайты и несколько СМИ рассказывали, что Пекин разрабатывает ударный дрон-камикадзе Sunflower 200, который имеет такие же характеристики, как иранский Shahed 136.

Предоставление россии таких беспилотников будет означать углубление поддержки Пекином москвы, пишет Bloomberg. Впрочем, официальные лица США заявляют, что Китай воздерживается от передачи прямого оружия и артиллерии, что означало бы беспрецедентную эскалацию. В Китае также заявляют, что не предоставляют оружие ни одной из сторон конфликта.

Напомним, еще в мае министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Китай либо передал, либо готовится к передаче летального вооружения рф, чтобы использовать его в войне против Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидер Китая Си Цзиньпин пообещал ему не продавать оружие россии.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Ранее Китай предложил собственный мирный план урегулирования войны в Украине. Лидер рф владимир путин заявил, что «многие положения выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам» и «могут быть взяты за основу для мирного урегулирования».

Украинские власти ответили, что не со всеми пунктами соглашаются, но отметили тогда, что Китай начал говорить об Украине.

Также Китай однажды принимал участие в двухдневном саммите в Саудовской Аравии по обсуждению «формулы мира» президента Владимира Зеленского. После этого министр иностранных дел Китая Ван И пообещал россии «отстаивать независимую и беспристрастную позицию».