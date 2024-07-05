ВОЙНА В Украине Глава МИД Польши заявил, что вместо подталкивания Киева к переговорам, нужно увеличить военную помощь

2024-07-05 10:27

Следует не подталкивать Киев к переговорам с москвой, а увеличить военную помощь Украине, чтобы страна смогла отвоевать все захваченные территории. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе геополитического диалога под эгидой издания Foreign Policy, передает Укринформ.

Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российский диктатор может остановить войну за пять минут, если отдаст приказ министру обороны о выводе из Украины всех войск.

"Но мы не должны говорить Украине, что делать, пока украинцы не вернут все оккупированные территории. Потому что то, что россияне делают на этих оккупированных территориях, мы не стали бы терпеть в наших странах", - сказал Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что россии нельзя верить, ведь в 2004 году путин поставил подпись под двусторонним соглашением с Украиной и теперь сам же его нарушает.

"Если вы говорите, мы должны вести переговоры - это значит, что мы должны позволить Путину пренебрегать им же заключенным соглашением и поверить, что он не будет нарушать новое соглашение. По-моему, это не выглядит надежно", - добавил польский чиновник.

subscriber subscriber

Еще по теме

Глава МИД Польши уверен, что при поддержке Запада Украина в военном противостоянии способна победить рф

2024-07-01 14:31

Украина получит от "Большой семерки" помощь энергосектору более чем на миллиард долларов

2024-06-14 11:32

Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

2024-06-01 10:30

Глава МИД Польши назвал того, кто может вынудить бункерного закончить войну против Украины

2024-05-06 14:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинских студентов будут отчислять из вузов за отказ от базовой военной подготовки

2024-07-05 11:32

Глава МИД Польши заявил, что вместо подталкивания Киева к переговорам, нужно увеличить военную помощь

2024-07-05 10:27

роССия в мае убила рекордное количество украинцев - ООН

2024-07-04 22:15

ISW: Украина формирует несколько новых бригад, но не может их вооружить

2024-07-04 20:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинских студентов будут отчислять из вузов за отказ от базовой военной подготовки 2024-07-05 11:32
Глава МИД Польши заявил, что вместо подталкивания Киева к переговорам, нужно увеличить военную помощь 2024-07-05 10:27
роССия в мае убила рекордное количество украинцев - ООН 2024-07-04 22:15
ISW: Украина формирует несколько новых бригад, но не может их вооружить 2024-07-04 20:48