ВОЙНА В Украине Глава МИД Польши заявил, что вместо подталкивания Киева к переговорам, нужно увеличить военную помощь

2024-07-05 10:27

Следует не подталкивать Киев к переговорам с москвой, а увеличить военную помощь Украине, чтобы страна смогла отвоевать все захваченные территории. Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе геополитического диалога под эгидой издания Foreign Policy, передает Укринформ.

Глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российский диктатор может остановить войну за пять минут, если отдаст приказ министру обороны о выводе из Украины всех войск.

"Но мы не должны говорить Украине, что делать, пока украинцы не вернут все оккупированные территории. Потому что то, что россияне делают на этих оккупированных территориях, мы не стали бы терпеть в наших странах", - сказал Сикорский.



Глава МИД Польши добавил, что россии нельзя верить, ведь в 2004 году путин поставил подпись под двусторонним соглашением с Украиной и теперь сам же его нарушает.



"Если вы говорите, мы должны вести переговоры - это значит, что мы должны позволить Путину пренебрегать им же заключенным соглашением и поверить, что он не будет нарушать новое соглашение. По-моему, это не выглядит надежно", - добавил польский чиновник.