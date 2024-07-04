ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные

2024-07-04 12:30

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение. На Торецком направлении россияне значительно активизировались. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке.



Войска россии нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением шестнадцати ракет), 60 авиационных ударов (задействовали 96 КАБ), совершили более 4000 обстрелов, 98 из них - из реактивных систем залпового огня, применили 1246 дронов-камикадзе.



На Харьковском направлении противник продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Липцы.



На Купянском направлении за сутки было восемь боеприкосновений. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.



На Лиманском направлении украинские войска воспрепятствовали 32 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны Донецкой области и Серебрянского лесничества.



На Северском направлении Силами обороны отражены три атаки в районах Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.



На Краматорском направлении украинские защитники пресекли восемь попыток противника прорвать оборону в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.



На Торецком направлении россияне значительно активизировались - совершили 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.



На Покровском направлении защитники отбивали 37 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области.



На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка, где враг пытался 16 раз прорвать оборону.



На Времивском направлении противник совершил пять атак наших позиций в районах Водяного и Урожайного Донецкой области.



На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений у населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области.



На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все три атаки россиян успеха не имели.



За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, два состава боеприпасов, средство ПВО, артиллерийскую систему, 14 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.