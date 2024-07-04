ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский отреагировал на новый пакет военной помощи от США

2024-07-04 14:29

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность США за объявленный новый пакет военной помощи. Об этом глава государства написал в соцсети X.

Украинский лидер поблагодарил президента Джо Байдена, обе партии Конгресса и весь американский народ.

"Дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое вооружение и другие критически важные вещи, а также средства на закупку ракет для Patriot и NASAMS усилят наших воинов и повысят наши возможности на поле боя", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую помощь США для противостояния российской агрессии.

Напомним, 3 июля Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины в размере 150 млн долларов, в который войдут, среди прочего, артиллерийские боеприпасы и боеприпасы для HIMARS.