ВОЙНА В Украине В Минэнерго спрогнозировали, когда отключений света может стать меньше

2024-07-04 18:26

В Украине примерно через месяц может уменьшиться отключение света. Поскольку сейчас на это, кроме последствий обстрелов, влияет и жара.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

"На сегодня ключевым фактором, который влияет на стабильность работы энергосистемы является то, что мы живем несмотря на постоянные обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Это постоянный риск обесточивания", - заявил он.

Для того, чтобы максимально быстро проводить ремонтные кампании, по его словам, Украина сотрудничает с международными донорами.

"Также это получение оборудования от наших стран-партнеров для того, чтобы ремонтная кампания на объектах генерации, объектах распределения состоялась вовремя быстро и мы смогли как можно быстрее предоставить потребителям максимально доступной электроэнергии. Вместе с тем это и вопрос рационального потребления. Ведь потребляя экономно, вы помогаете сбалансировать энергосистему", - отметил Колесник.

При этом он добавил, что одним из факторов который влияет на повышенное потребление, является погода.

"Мы понимаем, что и погода является одним из факторов. На сегодня есть жара. Она влияет на повышенное потребление. Мы понимаем, что прогнозируемо жары через месяц-полтора уже не будет на таких пиковых температурах. Соответственно это повлияет более на стабилизацию работы и возможность уменьшения потребления, а соответственно и уменьшение графиков почасового ограничения подачи электроэнергии", - подчеркнул Колесник.

Ситуация со светом в Украине

С конца марта российские оккупанты нанесли уже шесть масштабных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Под прицелом оказались как обычные подстанции, так и тепловые и гидроэлектростанции. Ситуация в энергосистеме страны остается сложной.

В связи с этим украинцев призывают к экономии электроэнергии, ведь это уже не первый подобный призыв. Ранее в компании YASNO составил рейтинг самых энергоемких приборов, чтобы помочь людям оптимизировать потребление.