Жизнь Минэнерго рассказало о ситуации со светом

2024-05-27 22:15

Во всех регионах до конца суток будут применяться ограничения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей.

В энергосистеме Украины большую часть суток наблюдается дефицит электроэнергии. Об этом сообщает Минэнерго в понедельник, 27 мая.

"С 6:00 до 24:00 во всех регионах применяются ограничения электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей. Чтобы уменьшить их продолжительность, призываем потребителей к ответственному потреблению", – говорится в сообщении.



Указано, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее производить аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, поврежденных массированными атаками России.



Вчера после планового ремонта подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС. Пока он набирает мощность. Но при этом готовится к выходу в ремонт еще несколько атомных блоков.



"Это необходимо для того, чтобы качественно подготовить блоки к стабильной и бесперебойной работе в течение отопительного сезона", – пояснили в ведомстве.



На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 16258 МВт-час. Экспорт не предполагается.



В свою очередь Укрэнерго информирует, что на утро в Украине было обесточено 458 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые отключения в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.



Напомним, за текущую весну россияне несколько раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. Первоначально были введены графики отключений для промышленности, а позже и для населения.



На минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал "справедливые отключения" света.