ВОЙНА В Украине Сколько украинцев вернули из роССийского плена: Зеленский назвал цифру

2024-07-07 08:30

 

Власть постоянно ищет пути освобождения наших граждан.

Из российского плена домой уже вернулись более трех тысяч украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"53 обмена. 3310 наших людей, которые уже дома, в Украине, рядом со своими родными. Продолжаем работать и искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую – всех наших военных и гражданских, взрослых и детей. Спасибо всем, кто помогает ", – написал он.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что почти 40% украинских граждан, кого уже вернули домой из РФ, считались без вести пропавшими.

В частности, из плена 25 июня удалось вернуть еще 90 военных Вооруженных Сил Украины. Домой приехали защитники Мариуполя, ЧАЭС, терробороновцы и пограничники.

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