ВОЙНА В Украине Какова сейчас ситуация на разных участках фронта - обнародованы новые данные Генштаба

2024-07-08 12:28

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 8 июля.

Сообщается, что за прошедшие сутки было зафиксировано 141 боевое столкновение.

"По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов, задействовав 111 УАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 110 - с использованием реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, рашисты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Белый Колодец и Волчанск Харьковской области; Лисическое, Новоселовка Первая, Торецк, Нью-Йорк, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Ивановка, Волчье и Гродовка Донецкой области. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д.

"За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и ВВТ оккупантов, одну станцию ​​связи Р-441 Ливень и одну радиолокационную станцию ​​Противник-ГЭ", - говорится далее в сводке Генштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки потери захватчиков составили 1200 человек.

Также наши воины обезвредили 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет Су-25, одну крылатую ракету, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и восемь единиц специальной техники, добавляют в Генштабе.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия, произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены три штурмовых действия вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли пять попыток врага прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку от населенных пунктов Северного и Торецкого.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах, но четыре атаки россиян успеха не имели.