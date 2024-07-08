ВОЙНА В Украине Рашисты нанесли ракетный удар по Киеву - что известно на данное время

2024-07-08 11:33

Рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. О запусках вражеских ракет сообщили Воздушные силы ВСУ в понедельник, 8 июля.

Утверждается, что враг запустил гиперзвуковые Кинжалы и крылатые ракеты. Объявлена ​​воздушная тревога.

Между тем местные власти сообщают о взрывах и работе ПВО в Киеве и Киевской области.

"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - сообщила местная ОВА.

Гражданских призывают соблюдать информационную тишину, не снимать, а также не обнародовать в сети работу ПВО.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавили в ОВА.

В пригороде Киева работают силы ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко. Несколько позже он проинформировал о вызове медиков в Соломенский район. Бригада следует на место.

"Обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах. Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места", - добавил городской голова.

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