Рашисты нанесли ракетный удар по Киеву - что известно на данное время

Рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. О запусках вражеских ракет сообщили Воздушные силы ВСУ в понедельник, 8 июля.
Утверждается, что враг запустил гиперзвуковые Кинжалы и крылатые ракеты. Объявлена воздушная тревога.
Между тем местные власти сообщают о взрывах и работе ПВО в Киеве и Киевской области.
"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - сообщила местная ОВА.
Гражданских призывают соблюдать информационную тишину, не снимать, а также не обнародовать в сети работу ПВО.
"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавили в ОВА.
В пригороде Киева работают силы ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко. Несколько позже он проинформировал о вызове медиков в Соломенский район. Бригада следует на место.
"Обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах. Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места", - добавил городской голова.