ВОЙНА В Украине На території дитячої лікарні Охматдит завершено аварійно-рятувальні роботи

2024-07-09 12:27

У Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні Охматдит після російського ракетного удару. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram у вівторок, 8 липня.

"Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, по медичну допомогу звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей", – написав він.

Станом на зараз відомо, що внаслідок російських ударів 8 липня в Києві загинуло 29 людей, серед них чотири дитини, 117 людей постраждали, зокрема 10 дітей.

Нагадаємо, вчора росія запустила майже 40 ракет по Україні. ППО збила 30 цілей, але не обійшлося без влучань. Ракети уразили дитячу лікарню Охматдит, медичний центр і житлові будинки у Києві. Були влучання у Кривому Розі і Дніпрі.

За останніми даними, загинули 38 людей, ще 190 – отримали поранення.

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На території дитячої лікарні Охматдит завершено аварійно-рятувальні роботи 2024-07-09 12:27
Рашисты пытаются защититься от украинских беспилотников с помощью воздушных шариков 2024-07-09 11:33