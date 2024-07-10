ВОЙНА В Украине За сутки зафиксировано 147 боевых столкновений - какова ситуация на разных направлениях фронта

2024-07-10 12:28

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о вражеском вторжении по состоянию на 10 июля.

Сообщается, что за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

"По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (6 ракет), 61 авиационный удар (98 УАБ) и 1009 ударов дронами-камикадзе, совершил 4366 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 из РСЗО", - говорится в утренней сводке.

В Генштабе сообщили, что авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Липцы, Покаляное, Глубокое, Малые Проходы, Купянск, Петропавловка, Куриловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Часов Яр, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Мирноград, Ровнополь, Урожайное, Отрадное, Макаровка, Калиновое, Ивановское, Волчье, Желанное, Успеновка, Новоселовка Первая, Константиновка, Большая Новоселка, Донецкой области; Работино на Запорожье и Тягинка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава врага, сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении произошло восемь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении отражены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 12 попыток врага прорвать оборону в районах Часового Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении отражены 43 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиново, Новоселовка Первая, Яснобродовка и Карловка Донецкой области, где захватчики пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские войска совершили 10 штурмов наших позиций возле Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении отбиты пять вражеских атак в направлении Гуляйполя. Генштаб уверяет, что ситуация контролируется.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении отражена одна атака врага на левобережье. Потери позиций не допущены.