ВОЙНА В Украине В НАТО подтвердили, что удары украинских дронов существенно ослабили экономику страны-террориста

2024-07-12 16:31

Удары дронов по территории рф оказывают существенное влияние на российскую экономику, особенно на экспорт энергоносителей. Об этом заявил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник НАТО во время саммита Альянса в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Украинские удары достают все глубже на россии и влияют на экономику врага, в частности на экспорт энергоносителей", – сказал собеседник.

По его словам, это влияние настолько сильно, что россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие меры. Он отметил, что объемы переработки нефти на российских НПЗ сократились примерно на 17%.

По убеждению чиновника, Украина и дальше будет наносить точечные удары по объектам на российской территории.

Он также выразил мнение, что "сегодня мы находимся на том этапе, когда Украина вот-вот начнет возвращать утраченную территорию". В то же время, ей "понадобится некоторое время, чтобы развернуть значительное наступление", добавил собеседник.

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ВОЙНА В Украине

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