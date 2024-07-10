ВОЙНА В Украине "Даже 50 – это ничто": Зеленский назвал количество F-16, нужных Украине

2024-07-10 18:26

Без необходимого количества истребителей украинские силы не смогут уравнять силы с российскими в небе.

Украинским войскам нужны не менее 128 истребителей F-16 для того, чтобы уравнять свои силы с российскими в небе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Институте Рональда Рейгана в США.

Глава государства отметил, что "проблема с F-16 заключается в количестве и датах".

"Давайте будем честными. Россия каждый день использует против Украины 300 самолетов. У нас было решение о 10-20. Даже если будет 50 – это ничто. Мы защищаемся, мы нуждаемся в 128. Это флот", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что у партнеров Украины есть эта информация.

"Пока у нас не будет 128 самолетов, мы не сможем к ним (россиянам – ред.) приравняться в небе, это будет сложно", – подчеркнул президент.

Напомним, 1 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в ближайшее время начнется передача Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.