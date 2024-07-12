Мир Леннокс Льюис уверен, что Майк Тайсон без проблем уложит на лопатки Джейка Пола

2024-07-12 22:12

Майк Тайсон без проблем победит Джейка Пола в бою, если проведет достойную комбинацию с хорошим ударом. Так считает бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис.

Бывший британский боксер также не стал критиковать легенду бокса за поединок против блогера. По мнению Льюиса, Тайсон не так уж и стар.

"Никогда не знаешь, что может произойти. Я рад за них, у них получится хороший бой, многие любят Джейка Пола, многие любят Тайсона, они хотят увидеть, что произойдет на ринге с ними обоими. Я тоже.

Кого буду поддерживать? Майк Тайсон победит. Майк Тайсон не так уж стар. Не стоит относиться к нему слишком мягко.

Мог ли я выйти против Пола? Нет. Необходимо смотреть на возраст. Ты можешь сразиться с кем-то подобным ему и добиться успеха, потому что он еще не настоящий боец, а ты уже забыл сотню вещей, которым он только учится. Возраст будет определяющим фактором, если сражение затянется. Но если Майк проведет 10-секундную комбинацию и поймает его, то Пол 100% упадет», - цитирует Льюиса SecondsOut Boxing News.

Напомним, Джейк Пол и Майк Тайсон должны были провести боксерский поединок 20 июля. Однако бой между 27-летним блогером и 58-летним "Железным Майком" был перенесен из-за осложнений со здоровьем у легенды бокса. Новая дата поединка - 15 ноября.