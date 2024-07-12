ВОЙНА В Украине Кабмин разрешил не раскрывать данные о закупках для ВСУ, полиции, ГСЧС и Укрзализныци

2024-07-12 21:36

Кабмин Шмыгаля внес изменения в правила проведения публичных закупок: повысили безопасность участников торгов, снизили возможности для злоупотреблений заказчиков и расширили перечень оснований для закупок без открытых торгов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Расширен список оснований для закупок без использования электронной системы.

Как объяснили в ведомстве, оборонные закупки и закупки для Укрзализныци будут проходить без применения открытых торгов.

Также заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где находится предприятие, а только, например, район или область. Объясняется, что это усложнит поиск его местонахождение для врага.

В то же время, теперь заказчики обязаны формировать перечень документов в виде двух отдельных приложений к тендерной документации.

Дополнительное нововведение: право заказчиков закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижней границы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Руслан Стефанчук анонсировал кадровые изменения в Кабмине Шмыгаля уже в ближайшее время

2024-07-01 10:27

Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Рустема Умерова - кто эти люди

2023-10-05 13:35

Чи зміняться тарифи на тепло в новому сезоні: Шмигаль назвав рішення уряду

2023-08-25 18:28

НАЛОГОВОЙ ПОРУЧИЛИ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ УПЛАТУ НАЛОГОВ ОБМЕННИКАМИ

2023-06-20 14:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Кабмин разрешил не раскрывать данные о закупках для ВСУ, полиции, ГСЧС и Укрзализныци

2024-07-12 21:36

Какова сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси

2024-07-12 19:31

В НАТО подтвердили, что удары украинских дронов существенно ослабили экономику страны-террориста

2024-07-12 16:31

Украинских студентов будут отчислять из вузов за отказ от базовой военной подготовки

2024-07-12 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Кабмин разрешил не раскрывать данные о закупках для ВСУ, полиции, ГСЧС и Укрзализныци 2024-07-12 21:36
Какова сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси 2024-07-12 19:31
В НАТО подтвердили, что удары украинских дронов существенно ослабили экономику страны-террориста 2024-07-12 16:31
Украинских студентов будут отчислять из вузов за отказ от базовой военной подготовки 2024-07-12 15:37