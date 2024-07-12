ВОЙНА В Украине Кабмин разрешил не раскрывать данные о закупках для ВСУ, полиции, ГСЧС и Укрзализныци

2024-07-12 21:36

Кабмин Шмыгаля внес изменения в правила проведения публичных закупок: повысили безопасность участников торгов, снизили возможности для злоупотреблений заказчиков и расширили перечень оснований для закупок без открытых торгов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Расширен список оснований для закупок без использования электронной системы.

Как объяснили в ведомстве, оборонные закупки и закупки для Укрзализныци будут проходить без применения открытых торгов.

Также заказчикам разрешили не указывать населенный пункт, где находится предприятие, а только, например, район или область. Объясняется, что это усложнит поиск его местонахождение для врага.

В то же время, теперь заказчики обязаны формировать перечень документов в виде двух отдельных приложений к тендерной документации.

Дополнительное нововведение: право заказчиков закупать товары у стран-партнеров, с которыми Украина заключила соглашения о свободных государственных закупках без нижней границы.