ВОЙНА В Украине Сколько F-16 прибудут в Украину этим летом: Bloomberg шокировало подробностями

2024-07-14 16:30

Передача Украине американских истребителей долгое время усложнялась из-за ряда технических и коммуникационных проблем.

Первые истребители F-16 прибудут в Украину уже этим летом, но их количество будет гораздо меньше, чем ожидал Киев.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников рассказал, что Украина сможет принять на вооружение одну эскадрилью F-16 – от 15 до 24 самолетов. Это значительно меньше 300 истребителей, о которых просил Киев.

Другой источник сообщил, что Украина рассчитывает получить летом шесть бортов F-16. Возможно, еще до 20 истребителей прибудут к концу года.

По информации издания, процесс передачи F-16 Украине усложнялся из-за проблем обеспечения запчастями и языкового барьера во время обучения украинских пилотов на Западе. В то же время союзники считают, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, отвечающих требованиям эксплуатации F-16. Кроме того, имеющаяся аэродромная инфраструктура остается уязвимой для российских атак.

"Проблемы были настолько серьезными, что они вызывали сомнения в целесообразности отправки самолетов в Украину и в том, не является ли это слишком дорогой демонстрацией поддержки президента Владимира Зеленского", – пишет издание.

Высокопоставленный представитель НАТО, имя которого издание не называет, сообщил, что планировщиков Альянса больше всего беспокоят три вопроса:

необходимость переконфигурировать самолеты в зависимости от выполняемой ими задачи – разведка или бой;

отсутствие в Украине качественных взлетно-посадочных полос и необходимого количества надежных укрытий для F-16;

сложность логистики техподдержки самолетов, в частности, повышенная потребность в запасных частях и техническом обслуживании.

Другой представитель НАТО отметил, что такие решения, как передача истребителей F-16, обычно реализуются в течение трех-четырех лет, однако Украина пытается добиться этого за считанные месяцы.

Напомним, генерал Маломуж пояснил, что варианты поставок и сроки появления F-16 в Украине зашифровываются, чтобы враг не смог получить конкретную информацию и использовать ее для уничтожения самолетов.