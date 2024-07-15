ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных участках фронта - Генштаб назвал самые горячие точки

2024-07-15 08:26

В последние дни рашисты активно шли в штурм на Покровском направлении. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ, опубликованная в Telegram .

Противник за одни только сутки нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 71 авиаудар с использованием 122 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг совершил более 4500 обстрелов, из них 140 – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Раздолевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, в районах Григоровки, Часового Яра, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении противник совершил 13 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 40 штурмовых действий в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времивском направлении россияне совершили 18 штурмов наших позиций недалеко от Урожайного, Водяного, Макарова, Великой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций. Две атаки россиян успеха не имели в районах Малой Токмачки и Казачьих Лагерей.

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