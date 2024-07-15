Политика Премьер Ирландии принял официальное приглашение Зеленского посетить Киев в ближайшее время

2024-07-15 12:28

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис принял официальное приглашение украинского лидера Владимира Зеленского и планирует посетить Украину в ближайшие недели. Об этом сообщает The Irish Independent.

Издание указывает, что Гаррис и Зеленский провели очень хорошую и результативную встречу.

"Я очень рад приветствовать его в Ирландии. Это дало мне возможность выразить соболезнования народа Ирландии народу Украины, президенту Украины в связи с гибелью людей во время этой жестокой и незаконной российской войны", - сказал ирландский премьер.

По словам Гарриса, он "в абсолютном ужасе" от того, что Россия активно похищает украинских детей и увозит их на оккупированную территорию. По его мнению, мир знает об этом недостаточно.

Комментируя ситуацию с беженцами, Гаррис отметил, что все хотят добиться ситуации, когда война в Украине закончится и украинский народ сможет вернуться домой. При этом добавил, что украинцев будут приветствовать и принимать в Ирландии столько, сколько нужно.

Кроме того, он добавил, что его страна хочет, чтобы Украина стала членом ЕС.

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, и если это произойдет, у людей из Украины будет такая же свобода передвижения, как и любые другие граждане ЕС", - заявил премьер Ирландии.

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