ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные

2024-07-15 15:39

За прошедшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 15 июля.

За минувшие сутки войска рф нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 УАБ), задействовали для поражения 1168 дронов-камикадзе, совершили 4758 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огоня.

На Харьковском направлении в общей сложности произошло десять боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера остановилось на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 11 штурмовых действий вблизи Спорного, Белогоровки, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра в Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

На Времивском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Трижды бил УАБами в район Великой Новоселки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера активных наступательных действий не вели.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили две атаки противника в районе Крынок, враг успеха не имел.