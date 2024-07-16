ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: что делать людям, которых Резерв+ направляет в ТЦК

2024-07-16 16:05

 

Дедлайн обновления данных военнообязанных украинцев – 16 июля.

"Информация о вас не полна, обратитесь в ТЦК" — такое сообщение видят многие военнообязанные, обновляющие свои данные в приложении Резерв+.

Обязательно ли нужно идти в ТЦК в таком случае, в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказала адвокат в сфере военного права и медицины Анастасия Кондрась.

“Довольно часто мы наблюдаем ситуацию, когда человек обновил данные через ЦНАП или через Резерв+ и, например, в военном билете он состоит на учете, а в Резерв+ он не состоит на учете или наоборот. Бывает такое, что человек по заключению ВЛК исключен из военного учета, то есть он не военнообязан, его не могут мобилизовать, а в Резерв+ написано, что он состоит на учете. Бывает, что вообще не могут найти информацию о человеке”, — рассказала адвокат.

По ее словам, если приложение Резерв+ или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) просит человека обратиться в ТЦК и СП, такие данные не уточнены.

“Действительно, для того чтобы завершить эту процедуру, нужно обратиться в ТЦК и СП. Поскольку у нас сейчас только происходит создание и наполнение этого реестра призывников, военнообязанных и резервистов, мы можем наблюдать некоторые сбои с наполнением этого реестра. Для того чтобы данные актуализировать, нужно все же явиться в ТЦК и СП”, — отметила Анастасия Кондрась.

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