ВОЙНА В Украине Пересечение границы с Резерв+: какая информация должна быть в военно-учетном документе

2024-07-20 13:30

Украинцам рассказали, нужно ли лицам с инвалидностью при пересечении границы с Резерв+ иметь отметку об отсрочке или достаточно бумажных документов.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Так, с 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы является обязательным условием для всех мужчин от 18 до 60 лет. Этот документ может быть как бумажный, так и в электронной форме (т.е. можно показать военно-учетный документ с QR-кодом в Резерв+). В случае отсутствия ВУД пограничники откажут в пересечении границы на выезд.

"Отдельно напоминаем о категории мужчин, имеющих право на пересечение границы ввиду отсрочки от призыва или исключения из военного учета по состоянию здоровья. В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или должна быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением КМУ от 16.05.2024 №560. Категории лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись", - отметили в Государственной пограничной службе.

В частности, согласно действующему п. 2-1 Правил пересечения государственной границы, утвержденных постановлением КМУ №57, пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью при наличии:

удостоверения, подтверждающего соответствующий статус,

или пенсионного удостоверения

или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», в которых указана группа и причина инвалидности,

или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Исходя из статьи 23 Закона о мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью. Эти лица относятся к категориям лиц, имеющих право на отсрочку (в соответствии с постановлением КМУ 560).

При этом в электронном ВОД в Резерв+ имеются отдельные поля "отсрочка" и "тип отсрочки".

Тем временем, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию объяснил, нужно ли для пересечения границы с приложением Резерв+ лицу с инвалидностью иметь в своем электронном военно-учетном документе заполненное поле относительно предоставленной отсрочки или достаточно будет, как раньше, показать соответствующие бумажные документы.

Во-первых, по его словам, документ в Резерв+ приравнивается к военно-учетному документу, если там сгенерирован QR-код. Следовательно, работники пограничной службы принимают к рассмотрению как бумажный ВОД, так и электронный ВОД в Резерв+.

Касательно лиц с инвалидностью, с 17 июля наличие ВОД для пересечения границы необходимо всем мужчинам от 18 до 60 лет. Относительно отдельных категорий подтверждение условий пересечения границы осуществляется по Правилам пересечения границы, определенных постановлением 57.

То есть, эти лица должны показать либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение лица с инвалидностью или другой документ из вышеперечисленных. Впрочем, при этом обязательно наличие военно-учетного документа, даже если в этом документе не отражается статус лица с инвалидностью.

Таким образом, лица с инвалидностью должны иметь с собой для пересечения границы как ВОД (в бумажной или электронной форме), так и документы, подтверждающие их статус, определенные Правилами пересечения границы (это, как уже было сказано, удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение и т.п.).

Если же в Резерв+ не отражается статус лица с инвалидностью – лицо подтверждает свой статус в порядке, прописанном постановлением КМУ №57. То есть путем предоставления бумажных документов.

"Что касается отсрочки, бронирования, исключения из военного учета – такая информация обязательно должна отображаться в реестре "Оберег". За систему "Оберег" отвечает Минобороны", - отметил Демченко.

Что касается вывода ВЛК об исключении из военного учета по состоянию здоровья и решении ТЦК о таком исключении, то эти данные записываются в бумажный документ или должны отображаться в электронном документе.

Кроме того, Демченко подчеркнул, что в настоящее время изменений в категории лиц, имеющих право пересекать границу, не вносилось.

Однако исключать, что в постановление будут внесены изменения, нельзя.

Напомним, на границе заработали новые правила.