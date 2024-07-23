ВОЙНА В Украине Украина ввела запрет на транзит российской нефти - Венгрии и Словакии грозит топливный кризис

2024-07-23 08:25

Венгрии грозит топливный кризис после того, как Украина ввела частичный запрет на транзит российской нефти через свою территорию. Об этом сообщает Politico.



Отмечается, что Украиной введены санкции, блокирующие транзит трубопроводной нефти крупнейшей российской частной нефтяной компании Лукойл в Центральную Европу, чтобы перекрыть источник дохода рашистов для поддержки армии.



При этом запрет Украины не касается других российских экспортеров нефти, которые до сих пор пользуются трубопроводом.



Этот шаг вызвал беспокойство по поводу дефицита поставок в Будапеште, который зависит от российского экспорта нефти на 70%, Лукойл поставлял половину этого объема.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил возмущение перекрытием транзита нефти в разговоре с главой Кабмина Украины Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственную канцелярию Словакии.



Для Словакии это означает потерю некоторых поставок на ее нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской нефтегазовой группе MOL.



Фицо заявил, что Slovnaft получит на переработку на 40% меньше нефти, чем нужно, что ударит по рынкам Словакии, а также может привести к прекращению поставок предназначенного для Украины дизельного топлива от Slovnaft.



По словам словацкого премьера, Словакия не будет "заложником украино-российских отношений".