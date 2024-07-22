ВОЙНА В Украине Какова сейчас реальная ситуация на Харьковском направлении фронта

2024-07-22 13:32

За прошедшие сутки в операционной зоне Оперативно-тактической группировки (ОТГ) Харьков произошло 12 боевых столкновений. Активность врага наблюдается в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск, сообщила пресс-служба группировки.

"В рамках подготовки к наступательным действиям противник осуществляет перегруппировку личного состава и проводит разведку маршрутов выдвижения с использованием БпЛА. В районе населенного пункта Лукьянцы российские оккупанты перешли к обороне", - говорится в сообщении.

Враг нанес в направлении позиций украинских войск 13 авиационных ударов с применением 23 УАБов, один ракетный удар и 36 ударов дронами-камикадзе. Совершил 430 обстрелов. С начала текущих суток произошло три боевых столкновения, из них два еще продолжаются.

В ходе боев оккупанты успеха не имели, потерь украинских позиций не допущено. Уничтожено 108 оккупантов, одного взяли в плен. Также уничтожены 38 единиц вооружения и военной техники врага, 57 укрытий для личного состава противника, один пункт хранения боеприпасов.