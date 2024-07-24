ВОЙНА В Украине Сколько украинских компаний подключились к электронному бронированию своих сотрудников

2024-07-24 13:34

Сервис электронного бронирования полноценно заработал на портале Дія от 17 июля. Около 3 тыс. компаний воспользовалось системой, процент отказов в бронировании сотрудников достаточно невелик. Об этом рассказала заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ткач в эфире телемарафона.

"Забронировались 32 тысячи работников критически важных предприятий. Бронировали компании как и частные, так и государственные предприятия, и коммунальной собственности... (В настоящее время) в Едином перечне компаний, которые могут бронировать, уже около 8 тыс. 500 компаний, имеющих соответствующий статус. Около 3 тыс. компаний уже приняли участие в электронном бронировании", - акцентировала Ткач.

По ее словам, отказов в бронировании немного.

"В основном, это работник либо уже забронированный, например, его повторно хотели забронировать. Либо лицо не найдено в реестре военнообязанных, либо лицо не состоит в трудовых отношениях", - объяснила она.

Ранее компании сообщали о трудоустройстве через портальные отчеты, а теперь набор на предприятия проходит постоянно, в реальном времени.

Ткач добавила, что через Дію можно забронировать и одного отдельного работника. Для этого руководитель может зайти на портал и выбрать одного или двух в зависимости от количества работников компании и соответствующего лимита.

После получения выписки о бронировании, работодателю или работнику не нужно сообщать об этом в ТЦК и СП, поскольку информация сразу обновляется в мобильном приложении Резерв+. Также в нем доступна возможность сгенерировать PDF и при необходимости распечатать его.

В процессе бронирования, после проведения всех необходимых проверок, автоматически работник переводится на специальный военный учет, и эти изменения уже фиксируются в реестре военнообязанных.