ВОЙНА В Украине После ремонта запустили один энергоблок АЭС: как и насколько часов теперь будут выключать свет

2024-07-24 19:15

Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

После планового ремонта к энергосистеме подключен один из атомных блоков, поэтому в некоторых регионах ограничения не применяются до 18:00.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит дефицит электроэнергии. Напомним, что значительный дефицит в энергосистеме вызван массированными российскими атаками по украинской энергетике", - говорится в заявлении.

Как и где будут выключать свет в среду, 24 июля

По данным Минэнерго, в западном и частично южном регионах ограничения электроснабжения запланированы на период с 18:00 до 24:00. Во всех других регионах ограничения действуют с 0:00 до 24:00.

"Об изменениях в графиках узнайте на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах. Главная причина ограничений поставок электроэнергии – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак", — подчеркнули в министерстве.

В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью 1321 МВт. Экспорт не происходит и не предусматривается.

Напомним, в Украине частично отменили графики отключений.