ВОЙНА В Украине ПВО Украины ликвидировали 25 из 38 выпущенных врагом ударных БПЛА

2024-07-25 12:30

Силы ПВО 25 июля уничтожили 25 из 38 вражеских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.



По его словам, ночью рашисты атаковали ударными БПЛА типа Shahed из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарска (рф).



Оккупанты применили 38 ударных дронов типа Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе юг Одесской области и центральные регионы Украины.



Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.



В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БПЛА.



Как сообщается, еще три дрона Shahed локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.