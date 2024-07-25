ВОЙНА В Украине ПВО Украины ликвидировали 25 из 38 выпущенных врагом ударных БПЛА

2024-07-25 12:30

Силы ПВО 25 июля уничтожили 25 из 38 вражеских ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, ночью рашисты атаковали ударными БПЛА типа Shahed из мыса Чауда (временно оккупированный Крым) и Приморско-Ахтарска (рф).

Оккупанты применили 38 ударных дронов типа Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БПЛА.

Как сообщается, еще три дрона Shahed локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

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