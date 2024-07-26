ВОЙНА В Украине Великобритания значительно ускорит предоставление Украине военной помощи

2024-07-26 09:29

Соединенное королевство ускорит предоставление Украине военной помощи. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время пресс-конференции с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Берлине, сообщает Укринформ.

"В интересах каждой европейской нации, чтобы Украина победила, а Путин потерпел поражение, потому что если он победит в Украине, он не остановится. Следовательно, защита европейской безопасности начинается в Украине", - подчеркнул Гили.


Он отметил, что уже на второй день пребывания в должности министра обороны похал в Одессу, где встретился с президентом Зеленским и его командой.

"Я поехал туда, чтобы пообещать, что мы ускорим обещанную Великобританией помощь. Мы сделаем это через 100 дней", - сказал министр.

Гили уточнил, что его страна планирует ускорить поставки дополнительной амуниции, винтовок и лодок, а также определенных видов современного оборудования, в которых ВСУ нуждаются в поле боя.

Он также подтвердил готовность правительства Великобритании выделить на военную помощь Украине 3 млрд фунтов стерлингов в этом году и каждый год.

Гили добавил, что Запад нуждается в усилении сотрудничества в области разработки и производства оружия.

subscriber subscriber

Еще по теме

Через месяц-полтора рф не сможет вести активные штурмы на многих направлениях, - глава НГУ

2024-07-25 18:26

Олимпиада-2024: кто и в каких видах спорта представит Украину

2024-07-25 17:27

В Украине изменили график отключения света 25 июля: когда не будет ограничений

2024-07-25 16:05

Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, - Умеров в разговоре с Остином

2024-07-24 22:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Великобритания значительно ускорит предоставление Украине военной помощи

2024-07-26 09:29

Глава МИД Румынии подтвердила, что обломки "Шахедов" обнаружили на территории страны

2024-07-25 21:37

Польша передает 45-й пакет оружия Украине - посол

2024-07-25 20:48

Лечение в госпитале: ПФУ ответил, какой размер пенсии выплачивается военным

2024-07-25 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Великобритания значительно ускорит предоставление Украине военной помощи 2024-07-26 09:29
Глава МИД Румынии подтвердила, что обломки "Шахедов" обнаружили на территории страны 2024-07-25 21:37
Польша передает 45-й пакет оружия Украине - посол 2024-07-25 20:48
Лечение в госпитале: ПФУ ответил, какой размер пенсии выплачивается военным 2024-07-25 19:15