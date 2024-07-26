ВОЙНА В Украине Великобритания значительно ускорит предоставление Украине военной помощи

2024-07-26 09:29

Соединенное королевство ускорит предоставление Украине военной помощи. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время пресс-конференции с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Берлине, сообщает Укринформ.

"В интересах каждой европейской нации, чтобы Украина победила, а Путин потерпел поражение, потому что если он победит в Украине, он не остановится. Следовательно, защита европейской безопасности начинается в Украине", - подчеркнул Гили.



Он отметил, что уже на второй день пребывания в должности министра обороны похал в Одессу, где встретился с президентом Зеленским и его командой.



"Я поехал туда, чтобы пообещать, что мы ускорим обещанную Великобританией помощь. Мы сделаем это через 100 дней", - сказал министр.



Гили уточнил, что его страна планирует ускорить поставки дополнительной амуниции, винтовок и лодок, а также определенных видов современного оборудования, в которых ВСУ нуждаются в поле боя.



Он также подтвердил готовность правительства Великобритании выделить на военную помощь Украине 3 млрд фунтов стерлингов в этом году и каждый год.



Гили добавил, что Запад нуждается в усилении сотрудничества в области разработки и производства оружия.