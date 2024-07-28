ВОЙНА В Украине Темпы мобилизации в Украине выросли. Острой потребности в снижении призывного возраста нет, - Минобороны

2024-07-28 13:30

По состоянию на сейчас острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Показатели мобилизации существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV.ua.

Сейчас темпы мобилизации выросли. Мы имеем показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. Главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", - отметил он.

По словам Лазуткина, темпы мобилизации изменились по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

"Ситуация изменилась, мотивация изменилась. Если сначала каждый человек принимал для себя ответственное, но эмоциональное решение, то сейчас природа этих решений изменилась. Люди взвешивают, осознанно ищут подразделение, бригаду, должность, и таким образом определяют свою судьбу. Для каждого человека это решение очень непростое", - говорит он.

Представитель Минобороны отметил, что сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на данный момент.

"Поэтому, по состоянию на сейчас, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться. Сейчас мы не видим такой необходимости", - добавил Лазуткин.