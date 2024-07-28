ВОЙНА В Украине "Сейчас идет подготовка": что изменилось для "ограниченно годных" военнообязанных, — ТЦК

2024-07-28 16:30

Владимир Новосядлый заявил, что в Силах обороны есть подразделения, где можно выполнять работу без физической нагрузки. Поэтому бывшие "ограниченно годные" смогут там спокойно работать.

В Украине был отменен статус "ограниченно годных". Такие лица могут быть призваны к службе в частях обеспечения, ТЦК, в высших учебных заведениях. Об этом рассказал начальник Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью "Вечерний Киев".

По его словам, в Силах обороны есть подразделения, где можно выполнять работу без физической нагрузки. Поэтому бывшие "ограниченно годные" смогут там спокойно работать.

"Кто-то может отвечать на телефонные звонки, кто-то — работать оператором на этой же системе "Оберіг". Есть также подразделения связи, которые находятся на определенном расстоянии от зоны ведения боевых действий, но обеспечивают связь, без которой не обойтись", — заявил Новосядлый.

Он отметил, что бывшие "ограничено годные" также могут управлять БПЛА. Некоторые из таких аппаратов управляются даже из кабинета.

По его словам, процедуры по ранее "ограниченно годных" и нынешних "годных к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и т.д." похожи между собой. Однако нужно понимать, что большинство "ограниченно годными" станут "полностью годными".

"Изменения по срочной службе будут, вероятно, в следующем году. Сейчас идет подготовка, готовятся определенные процессы. Можно будет выбрать сроки прохождения подготовки, условия, варианты и тому подобное", — сказал он.

Новосядлый заявил, что все это улучшит качественный состав военнообязанных и даст возможность за короткий срок получить базовые навыки.

Напомним, в ТЦК назвали причину принудительной мобилизации украинцев. По словам Новосядлого, он проводит инструктаж с подчиненными о том, как нужно общаться с призывниками, однако иногда встречаются сложные случаи, когда военнообязанные повышают тон.

Также сообщалось, что в Тернополе руководителя ТЦК задержали во время заседания совета области. Начальник полиции Тернопольской области включил видеозаписи с доказательствами виновности руководителей районных ТЦК, которые также присутствовали в зале. Внезапно большинству из них стало плохо и пришлось вызывать скорую.