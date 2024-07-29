ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт на Харьковском направлении

2024-07-29 15:39

Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций (ССО) на Харьковском направлении возле города Волчанск. Он поздравил воинов с праздником и отметил их государственными наградами, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 29 июля.

"Хочу вас поблагодарить за ваши героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших территорий, городов и сел, начиная от защиты ДАПа в 2014 году, затем Гостомель, Херсонщина и операция на Харьковщине. Берегите, пожалуйста, себя. Сегодня вы на этом направлении, он, наверное, один из самых сложных.

Он отметил воинов государственными наградами, в том числе двух Героев Украины, а 142-му учебно-тренировочному центру ССО присвоил почетное наименование "имени генерал-хорунжего Всеволода Змиенко".

Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задачах.

"Бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологических операциях и некинетических действиях, движении сопротивления на временно оккупированных территориях и действиях подразделений спецназначения", – говорится в сообщении.

Также обсуждалось дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО в соответствии с современными вызовами и использованием наилучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

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